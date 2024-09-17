Ergin Ataman’dan pankart skandalı sonrası açıklama geldi: Tepkimi en sert şekilde gösterdim

Yunanistan ekibi Panathinaikos’un Baş Antrenörü Ergin Ataman’dan Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki pankart skandalı sonrası açıklama geldi. Tecrübeli antrenör pankartı gördükten sonra tepkisini en sert şekilde dile getirdiğini söyledi.

Ataman konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki turnuvaya dostluk barışa katkıda bulunacağını düşünerek geldiğinin altını çizdi. Ataman, İlk gün havalimanında çok güzel karşılandıklarının altını çizerek, “Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi” dedi.

Yunan taraftarlar skandal pankart açtı Ergin Ataman çıldırdı. Büyük provokasyon

Dünkü maçta misafirperverliğe yakışmayan siyasi bir pankart açıldığını vurgulayan Ataman, “Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim” ifadelerini kullandı.

Ataman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

NE OLMUŞTU?

Yunanistan ekibi Panathinaikos, Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki hazırlık turnuvasında Maccabi Tel Aviv’e karşı oynadı. Maçın son çeyreğine Yunan taraftarlar skandal bir pankart açtı. Pankartta Türklere yönelik skandal ifadeler yer aldı. Yunan ekibinin Baş Antrenörü Ergin Ataman pankarta sert tepki göstererek hakeme oyundan atılmak istediğini belirterek, ‘oyundan ihraç’ işareti yaptı. Maçın hakemi ise Ataman’ı oyundan ihraç etti.