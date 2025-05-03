Ergin Ataman’ın oğlundan olay sözler! Anadolu Efes maçında ortalık karışmıştı

Euroleague play off serisinde Andaolu Efes, Panathinaikos’u 85-82 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi. Büyük heyecanın yaşandığı seride Final Four biletini alacak takım Atina’daki maçta belli olacak.

Baştan sona büyük heyecanın yaşandığı maçın son dakikasında Anadolu Efes taraftarları ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasına gerginlik çıktı. Taraftarların “Ergin Ataman mola alsana” tezahüratları sonrası tecrübeli antrenör çok sinirlendi ve maç bitmeden soyunma odasına gitti.

Tribünlere sinirlenen Ergin Ataman'ın soyuna odasına giderken, "Benim sayemde Eurolegaue kupanız var" sözleri kameralara yansıdı.

ERGİN ATAMAN’IN OĞLUNDAN OLAY SÖZLER

Tecrübeli teknik adamın oğlu Sarp Ataman olaylı maçın ardından sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı. Ataman, "Bugün hayatımın sonuna kadar saklayacağımı düşündüğüm eşyalar çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler” dedi.