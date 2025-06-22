Ergin Ataman'ın oyuncusu Papapetrou 31 yaşında emekli oldu

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinakos'un 31 yaşındaki Yunan basketbolcu Ioannis Papapetrou, kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Papapetrou, sağlık sorunlarının kendisini bu kararı almaya zorladığını söylerken "Ekim 2023’te Katar’a diz ameliyatı için giderken ilk kez bir düşünce geçti aklımdan: Belki de basketbolculuk yolculuğum sona eriyordu,” dedi. “Doktorlar beni cesaretlendirmeye çalıştı ama sinyaller ortadaydı. İki yıla yakın bir zaman, sayısız iç hesaplaşma, ailemle ve sevdiklerimle yapılan kalpten konuşmaların ardından bugün bu güzel yolculuğa veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

PAPAPETROU'NUN BAŞARILARI

Euroleague

ABA League

6× Yunanistan Ligi

3× Yunanistan Kupası

Yunanistan Süper Kupası

Yunanistan Ligi MVP

Yunanistan Ligi Finaller MVP

2× Yunanistan Ligi En İyi 5

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