Ergin Ataman'ın tepkisi Türkiye-Yunanistan ilişkilerini nasıl etkiledi?

Yunanistan Basketbol Ligi finalinin ikinci maçında Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşı geldi. Dev mücadeleye Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın açıklamaları damga vurdu. İki teknik faul olarak maçtan diskalifiye edilen Ataman, Türkiye'ye küfür edildiğini dile getirerek sert tepki gösterdi.

İki ülke arasında daha önce bu tarz olaylar meydana gelmişti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler, tarih boyunca hem diplomatik hem de kültürel alanda inişli çıkışlı bir seyir izledi.

Son yıllarda normalleşme çabalarıyla dikkat çeken bu ilişki, basketbol sahasında beklenmedik bir gerilimle yeniden gündeme geldi.

Türk basketbolcu Cedi Osman’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na yönelik sosyal medya paylaşımı, Yunanistan’da büyük yankı uyandırdı ve iki ülke arasındaki hassas dengeleri bir kez daha tartışmaya açtı.

Cedi Osman, Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos’ta forma giyiyor.

Yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin ulusal bayramını kutlayan milli basketbolcu, Yunan medyası tarafından sert bir dille eleştirildi.

Sportime ise Osman’ın paylaşımını “provokatif” olarak nitelendirerek, “Yüz binlerce Pontuslunun köklerinden koparılıp yok edilmesine yol açan trajik olaylarla bağlantılı Mustafa Kemal Atatürk’e destek mesajı” olarak yorumladı.

Bu olay, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin spor alanındaki yansımalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Uluslararası Spor ve Siyaset Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan bir çalışma, sporun uluslararası ilişkilerdeki rolünü ele aldı.

Dr. Anna Karakatsouli’nin liderliğindeki araştırma, spor etkinliklerinin ulusal kimlik ve tarihsel anlaşmazlıklarla nasıl iç içe geçtiğini inceledi.

Çalışma, özellikle Türkiye ve Yunanistan gibi tarihsel rekabete sahip ülkelerde, sporcuların hareketlerinin siyasi bir sembol olarak algılanabileceğini ortaya koydu. Araştırmada, iki ülke arasında oynanan basketbol maçlarının, taraftarlar ve medya tarafından sıkça politik bir arenaya dönüştüğü belirtildi.

Yunanistan’da basketbol, sadece bir spor değil, aynı zamanda ulusal gururun bir yansıması. Panathinaikos ve Olympiakos gibi kulüpler, taraftarlarıyla birlikte güçlü bir kültürel kimlik oluşturdu.

Yunan basketbolunun efsanevi ismi ve Panathinaikos’un eski oyuncusu Dimitris Diamantidis, bir röportajında, “Basketbol, Yunanistan’da birleştirici bir güçtür, ancak aynı zamanda hassasiyetlerin de sahaya yansıdığı bir alan” diyerek bu gerilimin kökenine işaret ediyor. Diamantidis, sporun politikadan uzak tutulması gerektiğini savundu.

Türkiye cephesinde ise Osman’ın paylaşımı, büyük ölçüde bir bayram kutlaması olarak görüldü.

Türkiye Basketbol Federasyonu, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medyada Türk taraftarlar Osman’a destek verdi.

Türkiye-Yunanistan basketbol ilişkileri, geçmişte de gergin anlara sahne oldu.

2024’te Finlandiya’da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye, Yunanistan’a 81-61 yenilmişti. Maç sonrası her iki ülkenin medyası, sonucu ulusal bir rekabet çerçevesinde değerlendirdi. Benzer şekilde, Panathinaikos’un koçu Ergin Ataman’ın Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nı çalıştırması, Yunanistan’da bazı çevreler tarafından tartışma konusu olmuştu.

Son yıllarda iki ülke arasında kültürel ve diplomatik ilişkilerde olumlu adımlar atıldı.

Örneğin, Yunan sanatçı Konstantinos Argiros’un 9 Temmuz 2025’te İstanbul’da vereceği konser, Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlamayı hedefledi. Ancak, Cedi Osman’ın paylaşımı gibi olaylar, bu olumlu havayı gölgeleyebiliyor.

Basketbol sahasındaki bu gerilim, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Uzmanlar, sporun politikadan arındırılması gerektiğini vurgulasa da, iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel dinamikler, basketbol gibi popüler bir alanda bile kendini göstermeye devam ediyor.