Panathinaikos, bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen 35 yaşındaki Faried ile iki aylık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Faried, 2011 NBA draftında Denver Nuggets tarafından 1. tur 22. sıradan seçildi. Nuggets'ın yanı sıra NBA'de Brooklyn Nets ve Houston Rockets formaları giyen tecrübeli basketbolcu, sonrasında Çin, Porto Riko, Meksika, İtalya ve son olarak Tayvan'da görev yaptı. ABD Milli Takımı ile 2014 FIBA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Faried, NBA'deki normal sezon kariyerinde 11,4 sayı ve 8,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Panathinaikos, daha önce de CSKA Moskova formasıyla Avrupa'da görev alan Faried'i renklerine bağlayarak Ömer Faruk Yurtseven, Mathias Lessort ve Richaun Holmes'un sakatlık yaşadığı dönemde pivot rotasyonuna önemli bir takviye yapmış oldu.