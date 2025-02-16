Ergin Ataman'lı Panathinaikos kupada şampiyon oldu

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Ergin Ataman'lı Panathinaikos kupada şampiyon oldu

Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos’u 79-75 yenerek şampiyon oldu.

Yunanistan Kupası final maçında Olympiakos ile Panathinaikos AKTOR karşılaştı. Maçta kazanan 79-75'lik skorla Panathinaikos oldu.

Galibiyetin ardından Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos, Yunanistan Kupasını müzesine götürmeyi başardı. Bu Yunan ekibinin kupayı 21. kez kazanması oldu.

"BU KUPAMIZ EKSİKTİ KAZANDIK"

Maçın ardından konuşan Ergin Ataman "Bu kupamız eksikti. Kazandık fakat bizim büyük hedefimiz bu kupa değil. Yine de keyfini çıkaracağız. İnsanlar için bu kupanın çok önemli olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu kupayı buradaki ve Atina’daki taraftarlarımıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

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