Ergin Keleş'in unutulmaz 29 Ekim röportajı

Demir Grup Sivasspor'da oynadığı dönemde Ergin Keleş, Karabükspor maçı öncesi yaptığı konuşmayla gündeme otururken sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan ve Sivasspor'un 1-0 kazandığı mücadele öncesinde BeIN SPORTS'a röportaj veren Ergin, karşılaşmayla ilgili görüşleri sorulunca "Bugün futbol konuşmak ayıp olur" dedi.

İşte Ergin Keleş'in unutulmaz röportajı;

“Tabii bugün biraz sözlere futbol ile başlamak ayıp olur diye düşünüyorum. Zira bugün var olduğumuz günden beri esareti kabul etmemiş, bağımsızlığa aşık olmuş bir milletin egemenliğini kayıtsız ve şartsız bir şekilde kendi ellerine aldığı, bunu da tüm dünyaya haykırdığı bir gün bugün.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız'ı büyük bir onurla, büyük bir gururla kutluyorum. Bu güzel günü bize armağan eden ebedi başkomutanımız Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bu vatan için mücadele vermiş bütün o güzel insanları özlemle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hem Sivasspor hem Karabükspor, bugünün adına yakışır bir maç oynar."