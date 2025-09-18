ERGO Yatak’ın “Uykun için uygun o.” kampanyası başladı!

Kaliteli uyku için uygun çözümlerinin öncü markası ERGO Yatak, hem bütçe dostu olan hem de konforu düşünen yepyeni kampanyası ile tüketiciler ile buluşuyor. Kampanya, 15 Eylül tarihinde başladı.

Kampanya kapsamında ERGO Yatak’ın en sevilen modellerinden Moon yatakta %20, Visco Deluxe yatakta ise %25 indirim uygulanacak. Ayrıca tüm alışverişlerde geçerli kredi kartına 9 aya varan taksit imkânı ERGO Yatak mağazalarında ve ergoyatak.com’da sizleri bekliyor.

ergo-deluxe-1080x1350.jpg

Peşin fiyatına 9 aya varan taksit avantajıyla ödeme kolaylığı sunulan bu kampanya kapsamında bütçe dostu ve konforlu yatakları keşfetmek için ERGO Yatak’a davetlisiniz.

porto-baza-baslik-porto-yatak-2.png

ERGO YATAK Hakkında:

Çeyrek asrı aşkın süredir sektörde güvenle hizmet veren ERGO Yatak, 2021 yılından bu yana İşbir Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Modern ve hijyenik üretim tesislerinde; yatak, baza & başlık ve beyaz ev tekstili ürün grupları üreten marka, bugün Türkiye genelinde 55 ilde 300den fazla satış noktası ile tüketicilere ulaşıyor.

screenshot-2.jpg

Yeni mağaza konseptiyle dikkat çeken ERGO Yatak, modern tasarımı ve yüksek teknolojiye sahip ürünleriyle uyku kalitesini artırmayı hedefliyor. Geniş ürün gamıyla her ihtiyaca uygun çözümler sunan ERGO Yatak, uyku kalitesinde fark yaratmak isteyenlerin tercihi oluyor.

