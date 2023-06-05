İSKİ eski Genel Müdürü Ergun Göknel hayatını kaybetti. Ergun Göknel’in adı İSKİ yolsuzluk davalarında duyulmuştu. Peki, Ergun Göknel kimdir? Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel vefat mı etti?

ERGUN GÖKNEL KİMDİR?

Ergun Göknel 9 Nisan 1937’de İstanbul’da dünyaya geldi.

Ergun Göknel ilk ve ortaokulu Şişli Terakki, liseyi ise English High School for Boys İstanbul (İstanbul İngiliz Erkek Okulu)’da okudu.

Ergun Göknel Stuttgart Üniversitesinden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Doktorasını da aynı üniversitede yaptı.

Ergun Göknel 1968’te beş ay kadar Ankara’da Atom Boya ve Kimya Sanayiinde, 1970-72 yılları arasında Gebze İzocam AŞ’de laboratuvar şefi olarak çalıştı.

Ergun Göknel Avcılar Plastel Plastik ve Kauçuk Sanayi AŞ’de işletme ve fabrika müdürlüğü (1972-80) yaptı.

Ergun Göknel 1980-81 yılları arasında Selplast AŞ’de genel müdürlük, 1981-82 arasında ise Kozanoğlu-Çavuşoğlu Grubunda gıda sanayi koordinatörlüğü, Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. 1982’de Plastel Plastik ve Kauçuk Sanayi AŞ’ye dönerek genel müdürlük görevinde bulundu.

Ergun Göknel 1985-89 yılları arasında kendi mümessillik ve danışmanlık kuruluşu Elkim AŞ’de çalıştı.

Ergun Göknel Nisan 1989-93 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ’de genel müdürlük yaptı.

Ergun Göknel bir ihale yolsuzluğu davasında mahkûmiyet alarak beş yıl (Ağustos 1993-Ağustos 1998) Bayrampaşa ve Eskişehir Kapalı Cezaevleri ile Keçiören ve Kalecik Açık Cezaevlerinde kaldı. Ağustos 1998’de tekrar kendi şirketinde çalışmaya başladı.