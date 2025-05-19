Ergün Penbe'nin yeni takımı belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ergün Penbe'nin yeni takımı belli oldu!

Bir süredir boşta olan teknik direktör Ergün Penbe, Uşakspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Ergün Penbe, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'a imzayı attı.

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Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

''Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Sayın Ergün Penbe ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır.

Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Ergün Penbe ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Ergün Penbe’ye, ‘Uşaksporumuza hoş geldin’ diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun...

Yolun sonu şampiyonluk olsun.''

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