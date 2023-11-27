Erhan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Erhan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Erhan ne demek? Erhan isminin anlamı nedir?
ERHAN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Erhan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- İyi, adaletli hükümdar.
- Hükümdar, hakan, kahraman, yiğit.
ERHAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Erhan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Erhan adını koymak caizdir.