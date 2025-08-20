Erhan’ın son oyunu! İznik Gölü’nde acı haber

İznik Gölü Orhangazi sahilindeki ailesi ile birlikte pikniğe gelen ve oynamak için girdiği gölde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, İznik Gölü Orhangazi sahilindeki piknik alanında meydana geldi. Ailesi ile birlikte Bilecik'ten İznik Gölü Orhangazi sahiline gelen Çetin ailesinin 6 yaşındaki çocukları Erhan Çetin serinlemek için girdiği gölde top peşinde giderken suya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına daha sonra Mudanya Deniz Polisi Dalgıç ekipleri katıldı.

6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni dalgıçların yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında çocuğun Göle girdiği sulama pompası havuzu yakınlarında bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeninin sudan çıkarıldığı esnada ailesi sinir krizleri geçirdi.

Erhan Çetin'in cenazesi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.