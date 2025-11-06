Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 mağlup ettiği Ajax'ta teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verildi.

Heitinga'nın yerine kimin geçeceği merak konusu olurken İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sürpriz gelişmeyi duyurdu.

ERIK TEN HAG ESKİ KULÜBÜNE DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Sezon başında Bayer Leverkusen ile 3 maça çıktıktan sonra görevine son verilen Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ın yeniden Ajax'ın başına geçmeye hazırlandığı öne sürüldü.

WOLVES SONUÇ ALAMADI

Romano, Ajax'ın Erik ten Hag'a teklif yaptığını ve görüşmelerin sürdüğünü aktarırken tecrübeli teknik adamı isteyen bir diğer kulüp olan Premier Lig ekibi Wolves'in ise girişimlerinde başarılı olamadığını bildirdi.

AJAX'TA KARİYERİNİN EN PARLAK DÖNEMİNİ YAŞAMIŞTI

Teknik direktörlük kariyerinin en başarılı günlerini geçirdiği Ajax'ta 5 kupa kazananan Erik ten Hag, Manchester United ve Bayer Leverkusen'de başarısız iki dönemin ardından gözden düşmüştü.