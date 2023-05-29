Erik Ten Hag: Kaliteye ihtiyacımız var

Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag, takımın geleceği ve şu anki kalitesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Erik Ten Hag: Kaliteye ihtiyacımız var

Manchester United ile bu sezon bekleneni veremeyen ve büyük eleştirelere maruz kalan Erik Ten Hag kulübün geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"YATIRIM YAPMADIK"
İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Hollandalı hoca takımının kalite konusundaki eksikliğine şu sözlerle vurgu yaptı; ''Kışın gördük, tüm kulüpler büyük yatırımlar yaparken biz yapmadık. Ligde ilk dörtte olmak ve kupalar kazanmak istiyorsanız yatırım yapmalısınız. Aksi takdirde şansınız yok, çünkü diğer kulüpler yatırım yapacak.''

"KALİTEYE İHTİYACIM VAR"
Harry Kane'in olası transferinde hakkında konuşan deneyimli hoca, ''Marcus Rashford dışında ihtiyacımız olan tek şey, gol atma yeteneğine sahip fazladan bir oyuncu. İster takımımdan olsun, isterse başka takımdan gelsin. Kaliteye ihtiyacımız var.'' dedi. Manchester United, sezonu 75 puan ile üçüncü sırada tamamladı.

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