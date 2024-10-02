Erik ten Hag’ı Hollanda’da topa tuttular

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag’ın oynattığı kötü futbol ve transferdeki tercihleri tepki çekmeye devam ediyor. Premier Lig’deki son maçta Tottenham’a karşı Old Trafford’da alınan 3-0’lık mağlubiyet sabırları taşırırken Hollandalı teknik adamın ayrılığı gündeme getirdi.

İngiliz basını ten Hag’ın günlerinin sayılı olduğunu yazsa da Hollandalı teknik adam yönetimle uyumlu çalıştıklarını ve bir sorunun olmadığını söyledi. Ten Hag, Sky Sport’a yaptığı açıklamada kötü gidişe rağmen durumu düzeltebileceğine inandığını belirterek işinin tehlikede olmadığını düşündüğünü söyledi. Hollandalı teknik adam, kulüp yönetiminin arkasında olduğunu söyledi.

HOLLANDA BASINI TOPA TUTTU

Manchester United’da kötü gidişin sorumlusu olarak görülen Erik ten Hag’a eleştiriler üst üste gelirken Hollanda basını da boş durmadı. Hollandalı teknik adam kendi memleketinde bile sert eleştirilere maruz kaldı.

Algemeen Dagblad, gazetesinde çıkan bir yazıda Erik ten Hag’ın Tottenham mağlubiyeti sonrası açıklamalarına dikkat çekilerek, “Böylesine büyük bir kulüpte birinin bu kadar saçma sapan konuşmasına nasıl izin veriliyor?” ifadeleri yer aldı.

Hollanda’da yayınlanan spor programı Vandaag Inside’da ise hem Manchester United yönetimine hem de Teknik Direktör ten Hag’a sert eleştiriler yer aldı. Programın sunucusu, Hollandalı teknik adamı “Yağmurda orada duran zavallı yaşlı bir adam” şeklinde niteledi. Programda yer alan bir gazeteci ise takımın transfer politikasının “Aptallık” olduğunu vurguladı.

Erik ten Hag’ı sert bir şekilde eleştirenler arasında eski futbolcu Wesley Sneijder de yer aldı. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Sneijder, Manchester United’ın oynayacağı Porto ve Aston Villa maçlarına dikkat çekerek, “Ya Porto'ya karşı berabere kalırsa ve yanlışlıkla Aston Villa'yı yenerse, bu onlar için her şeyi düzeltir mi?” diyerek ten Hag ile yolların bir an önce ayrılması gerektiğinin altını çizdi.

İngiliz basını Manchester United’ın önümüzdeki günlerde oynayacağı Porto ve Aston Villa maçlarının Erik ten Hag’ın geleceği için son derece önemli olduğunun altını çiziyor.