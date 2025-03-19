Eriksen canlı yayında ayrılığı ve nedenini açıkladı

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Eriksen canlı yayında ayrılığı ve nedenini açıkladı

Manchester United’ın tecrübeli oyuncusu Eriksen canlı yayında yaptığı açıklamada takımdan ayrılacağını duyurdu. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Danimarkalı oyuncu ayrılığın nedeni hakkında da konuştu.

Manchester United'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, ülkesinde televizyon kanalında sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

TV 2 Sport'a konuşan Eriksen, "Gelecek hakkında çok fazla düşünmedim. Kafamda yeni deneyimlere hazırım. Ne olacağına henüz karar vermedim." dedi.

Eriksen ayrılma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Şu ana kadar bana sözleşme için gelen olmadı. Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Kimse konuşmadığı için gideceğimi anladım."

Manchester United'da 99 maça çıkan Eriksen, 7 gol atarken 17 asist yaptı.

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