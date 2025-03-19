Eriksen canlı yayında ayrılığı ve nedenini açıkladı

Manchester United'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen, ülkesinde televizyon kanalında sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

TV 2 Sport'a konuşan Eriksen, "Gelecek hakkında çok fazla düşünmedim. Kafamda yeni deneyimlere hazırım. Ne olacağına henüz karar vermedim." dedi.

Eriksen ayrılma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Şu ana kadar bana sözleşme için gelen olmadı. Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Kimse konuşmadığı için gideceğimi anladım."

Manchester United'da 99 maça çıkan Eriksen, 7 gol atarken 17 asist yaptı.