Eriksen Manchester United’a veda edecek: Adı Süper Lig kulüpleri ile anılıyordu

Manchester United’da kadroda düşünülmeyen Christian Eriksen’in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Adı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi Süper Lig devleri ile anılan Danimarkalı oyuncu için karar çıktı.

Tecrübeli oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacak. Manchester United yönetiminin Eriksen ile sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Eriksen’in kısa süre içinde gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Manchester United'da bu sezon 21 maçta süre bulan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.