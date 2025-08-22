Erin Kasırgası ABD’yi vurmaya başladı

ABD'nin Atlantik kıyılarında etkisini artıran Erin Kasırgası, Orta Atlantik sahiline yaklaşırken yeniden kuvvet kazandı. Kasırganın dış bantları Kuzey Carolina’daki Outer Banks bölgesine erişti. Kuzey Carolina Valiliğinden yapılan duyuruda, kıyı şeridi boyunca olumsuz hava koşullarına yol açması öngörülen Erin Kasırgası nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Florida’dan New England’a kadar uzanan bölgede yaşamı tehdit eden rip akıntıları ve tehlikeli deniz koşulları hususunda ikazlarda bulundu. New York, New Jersey, Maryland ve Delaware’de birçok sahil geçici olarak kapatıldı. New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelindeki sahillerin Perşembe gecesine dek kapatılmasına karar verdi. Meteorologlar, Long Island kıyılarında dalgaların 3,6 ila 4,8 metreye ulaşacağını, Brooklyn ve Queens’in düşük kesimlerinde ise kıyı taşkınlarının yaşanabileceğini belirtti.

New Jersey’de dalgaların 2,1 ila 3,6 metre yüksekliğe çıkması öngörülürken, Vali Phil Murphy olağanüstü hal duyurdu. Jersey Sahili’ndeki birçok plaj Cuma sabahına kadar halka kapatıldı.