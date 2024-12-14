Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, engelliler ve yaşlıların toplumsal yaşama katılmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirmeye başladığı Erişilebilirlik Atölyeleri'nin 100'üncüsü tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi" olarak tanımladığı "Erişilebilirlik" alanında yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışmalardan biri olan ve 2021 yılından bu yana yeni konu başlıklarıyla kapsamı genişletilerek aralıksız şekilde sürdürülen "Erişilebilirlik Atölyeleri"nin 100'üncüsü tamamlandı.

Bakanlık bu kapsamda birçok kurum ve kuruluşa erişilebilirlik alanında eğitim sağlıyor. İlgili kurumlara yönelik sürdürülen eğitimlerin yanında, Erişilebilirlik Atölyelerinde, yürüttükleri iş ve işlemlerde erişilebilirlik ölçütlerini uygulaması gereken bakanlıklar ve taşra teşkilatları, belediyelere ve üniversitelere ulaşılıyor. "Yapılı çevre", "web içeriği" ve "sosyal medya" alanlarında erişilebilirlik standartları ve uygulama ilkelerinin ele alındığı atölyelere, yöneticiler ve ilgili mesleklerden çalışanlar katılıyor. Bugüne kadar 4 yıldır çevrimiçi ve yüz yüze olarak sürdürülen atölyeler ile 8 bin 302 kişiye ulaşıldı.

2021 yılında "Kaldırımlar" alt teması ile başlanan atölyelere, daha sonra "Yaya Geçitleri", "Duraklar", "Kent Parkları" ve "Halka Açık Tuvaletler" alt temalı atölyeler ile devam edildi. Atölyelerde, belediye çalışanlarına, proje hazırlarken, ihaleye çıkarken, inşaat ve kontrol faaliyetlerini yürütürken erişilebilirliği sağlamalarına yönelik bilgilendirmeler yapıldı, örnek projeler sunuldu ve katılımcılarla sahada karşılaşılan sorunlar tartışıldı. Yapılı çevre ana temalı toplamda 76 atölye gerçekleştirildi ve bunlara toplam 3 bin 431 kişi katıldı.

"Web Erişilebilirliği" teması ile oluşturulan atölyelerde ise farkındalık düzeyinde başlanarak, ileri düzeyde teknik bilgilerin verildiği "Web Erişilebilirlik Standartları Eğitimleri" ile sürdürüldü. Web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirlik standartlarının bilinirliğinin artırılması amacı ile Cumhurbaşkanlığı, Düzenleyici Denetleyici Kurumlar, Yüksek Yargı Organları, Bakanlıklar, valilikler ve taşra kurumları, üniversiteler ve belediyelerde çalışan 3 bin 869 personele eğitim verildi.

Üçüncü ana tema olarak belirlenen "Erişilebilirlik Atölyeleri: Sosyal Medyanın Erişilebilirliği Eğitimi" 2024 yılında yapıldı. Atölyeler, Kamu kurum ve kuruluşları tarafından engelli ve yaşlılar başta olmak üzere tüm kullanıcılar için sosyal medya platformlarında erişilebilir bilgi paylaşımlarının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenlendi. 6 defa düzenlenen atölyelere, Bakanlıklar ve Genel Müdürlükler, üniversiteler, valilikler ve bakanlıkların taşra teşkilatlarından 1.002 basın birimi yöneticisi ve kurumsal içerik üreticisi katıldı.

Bakanlık tarafından 2024 yılı sonunda 102'si tamamlanacak Erişilebilirlik Atölyelerinin, engelli ve yaşlıların toplumsal yaşama katılımlarının sağlanması hedefi çerçevesinde, yeni temalarla sürdürüleceği öğrenildi.