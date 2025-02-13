Erişim engeli getirilen Discord hakkında flaş gelişme

2024 yılının Ekim ayında Türkiye’de erişime kapatılan popüler iletişim platformu Discord, kullanıcıların tekrar erişimine açıldı.

Ancak, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından yapılan açıklamalarda, Discord’a uygulanan erişim engelinin hala devam ettiği bilgisi yer alırken, e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda herhangi bir mahkeme kararıyla alınan bir yasak bulunmadığı görülüyor.

Discord, Türkiye’de Ekim ayında erişim engeline takılmıştı. Ancak platformun tekrar erişime açılmasıyla, kullanıcılar tekrar Discord üzerinde sesli ve yazılı iletişim kurabiliyorlar. BTK’nın websitesinde yer alan güncel bilgiler, engelin hala devam ettiği yönünde bir ifade bulunsa da, yapılan e-Devlet sorgulamalarında, platforma yönelik herhangi bir mahkeme kararı bulunmuyor. Bu durum, erişim engelinin hukuki bir süreçle kaldırıldığına işaret ediyor.

ULAŞTIRMA BAKANI URALOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, Discord’a uygulanan erişim engeline değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarına getirilen erişim yasaklarının genellikle hukuki süreçler çerçevesinde ele alındığını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak” açıklamasında bulundu.

HUKUKİ SÜREÇ VE ERİŞİM ENGELİ KALDIRMA SÜRECİ

Uraloğlu’nun açıklamaları, erişim engellerinin hukuki bir çerçeveye dayandığını ve engellerin kaldırılmasının da aynı süreçle mümkün olacağını vurguladı. Bu durum, Türkiye’deki internet erişimi düzenlemeleri ve sosyal medya platformlarına yönelik hukuki denetimler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor.

DİSCORD KULLANICILARI İÇİN YENİ GELİŞMELER

Discord kullanıcıları, platformun yeniden erişime açılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Discord üzerinden sesli ve yazılı olarak gruplar oluşturulabiliyor, oyun oynarken iletişim sağlanabiliyor ve diğer çeşitli özelliklerden faydalanılabiliyor. Kullanıcılar, engelin kaldırılması ile birlikte tekrar normal kullanım deneyimlerine kavuştu.