Eritmeye çalıştığı top mermisi patladı. Kendisi öldü, kızı hastanelik oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde eritmeye çalıştığı top mermisinin patlaması sonucu hurdacı hayatını kaybetti. Patlamada hurdacının, 8 yaşındaki kızı ise yaralandı.

KAYNAK: İHA
Eritmeye çalıştığı top mermisi patladı. Kendisi öldü, kızı hastanelik oldu

Antalya’da hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı.

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3403. Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 34 yaşındaki Eyüp Doğan, bir süre önce patlamamış top mermisi buldu. Doğan, akşam saatlerinde top mermisini eritmek isterken patlama meydana geldi.

aw035382-03.jpgSesler üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD, TEM, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doğan'ın feci şekilde hayatını kaybettiği, yanındaki 8 yaşındaki kızı Z.D'nin ise yaralandığı belirlendi. Küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, dedektör köpeklerle çevrede arama yaptı.

aw035382-02.jpgMahalle sakinlerinin ise patlama sesi nedeniyle panikle sokağa döküldükleri görüldü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Doğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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"EŞİNİN VE KIZININ DURUMU İYİ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Kahraman, "Şahıs çok tanıdığımız biri değil, burada kirada oturuyor. Futbol maçı izliyorduk, maç bittikten sonra bir ses geldi. Kadın ağlıyordu, feryat ediyordu. Polisler geldi, ilk başta ne olduğunu anlamadık. Geniş bir alanı kapattılar. Sonra dediklerine göre bir havan mermisi varmış, onu eritmek isterken olmuş ama kesin bir bilgi verilmedi. Bir çocuğu vardı, yaralanmış. Eşinin ve kızının durumu iyi ama adam öldü" dedi.

aw035382-04.jpgVALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayla ilgili olarak Antalya Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı. “Herhangi bir kaydı olmayan E.D. isimli şahsın bulmuş olduğu patlamamış bir adet top mermisini eritmesi nedeniyle meydana geldiği tespit edilmiştir.” denilen açıklamada, “Eks olan şahsın ailesi ile yapılan görüşmede ailenin geçimini hurdacılıkla sağladığı, kızının bu patlamadan dolayı yaralı olduğu bilgileri şeklindedir.” ifadelerine yer verildi.

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