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Eritre Etiyopya'nın kuzeyine saldırı başlattı iddiası

Etiyopya'da merkezi hükümet güçleriyle savaşan isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), komşu ülke Eritre'nin Etiyopya topraklarına saldırı başlattığını iddia etti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 17:09
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Eritre'nin Etiyopya'nın kuzeyine saldırı başlattığı öne sürüldü

Eritre Etiyopya'nın kuzeyine saldırı başlattı iddiası
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TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Eritre'yi Etiyopya topraklarına saldırı düzenlemekle suçladı.

Reda, Eritre tarafından Etiyopya sınır hattı boyunca yoğun saldırılar düzenlendiğini ileri sürdü.

Eritrelilerin TPLF'ye karşı Etiyopya ordusu ile savaştığını vurgulayan Reda, "Eritre, yedek askerler dahil tüm güçlerini konuşlandırıyor ama bizim güçlerimiz kahramanca pozisyonlarını koruyor." ifadesini kullandı.

ABD, Avrupa Birliği ve Afrika Birliğinin çabalarına rağmen doğrudan barış müzakerelerine başlayamayan taraflar, ağustosta aylar sonra yeniden çatışmaya başlamıştı.

İki taraf da ateşkesin bozulmasından ötürü birbirini sorumlu tutmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'den başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

(AA)

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