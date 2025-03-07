Eriyen karlar heyelanlara yol açtı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eriyen karlar heyelanlara yol açtı

Ordu’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte eriye kar kütleleri heyelana neden oldu. Yamaçlardan yollara düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Kentte yağışlar sonrası meydana gelen heyelanlar, birçok ilçede özellikle yüksek kesimlerde ve eğimli arazilerde etkili oldu. Kent genelinde bazı mahalle yolları geçici olarak ulaşıma kapandı. Ekiplerin yaptığı müdahalelerle yollar yeniden açıldı.

Çalışmalar kapsamında yollara dökülen toprak ve kaya parçaları temizlenirken, bölgede yeni heyelanların yaşanmaması için önleyici tedbirler de alındı.

Karların erimesiyle, toprağın suya doymasının heyelan riskini artırdığını belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yamaç ve vadilerde yaşayan kişilerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

Eriyen karlar heyelanlara yol açtı

Eriyen karlar heyelanlara yol açtı

Eriyen karlar heyelanlara yol açtı

Eriyen karlar heyelanlara yol açtı

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