Eriyen Rezerv Tehlikesi: Ekonomik Kırılganlık ve Güven Krizi

19 Mart öncesinde tarihinin en büyük rezervi ile övünen AKP’nin, bu rezervleri neden topladığı ve bu zaman kazanımının bedelini yurt dışına neden ödettiği ortaya çıktı. Olası bir siyasi krizi sübvanse etmek için rezerv biriktirmişiz, iki senedir bedel ödemişiz de haberimiz yokmuş.

Merkez Bankalarının döviz rezervleri, bir ülkenin ekonomik istikrarının temel yapı taşlarından biridir. Rezervler; döviz kuru istikrarının sağlanması, dış borçların ödenmesi, ithalatın finanse edilmesi ve uluslararası yatırımcılara güven verilmesi gibi çok önemli işlevler üstlenir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) rezervlerinde son yıllarda yaşanan hızlı erime, ekonominin geleceği açısından ciddi bir risk unsuru haline gelmiştir.

Rezerv Nedir, Neden Önemlidir?

Merkez bankası rezervleri, genellikle döviz cinsinden nakit, altın ve IMF SDR (özel çekme hakkı) varlıklarını içerir. Bu rezervler sayesinde ülke, döviz krizlerine karşı kendini koruyabilir. Rezerv seviyesi yeterli değilse, ani sermaye çıkışlarında veya ithalatın finansmanında güçlükler yaşanabilir. Ayrıca ulusal para biriminin değerini korumak için döviz piyasasına müdahale etme kapasitesi azalır. Kısacası rezervler, ülkenin ekonomik bağımsızlığının ve güvenilirliğinin sigortasıdır.

Türkiye Örneği: Net Rezervlerde Alarm Zilleri

TCMB’nin brüt döviz rezervleri 2023 ortalarında geçici bir artış gösterse de, 2024 ve 2025’in ilk çeyreğinde yeniden hızlı bir düşüşe girmiştir. Özellikle swap hariç net rezervlerin negatife dönmesi, piyasalarda ciddi endişelere neden olmuştur. 2025 Nisan sonu itibarıyla net rezervler swaplar hariç yaklaşık -65 milyar dolar seviyesine yaklaşmıştır. Bu durum, Türkiye’nin elinde “gerçek” anlamda kullanabileceği döviz stoğunun kalmadığını göstermektedir.

Swapların Gölgesinde Gerçek Tablo

Brüt rezervler açıklanırken Merkez Bankası’nın yurtiçi ve yurtdışı bankalarla yaptığı swap işlemleri de hesaba katılır. Ancak bu dövizler kısa vadeli borç niteliğindedir ve kriz anlarında kullanılamaz. Swap hariç net rezervlerin sürekli negatif olması, Merkez Bankası’nın piyasaya müdahale kapasitesini büyük ölçüde sınırlandırmaktadır. Rezervlerdeki bu erime, Merkez Bankası’nın hem döviz kurunu stabilize etmesini hem de yatırımcılara güven vermesini zorlaştırmaktadır.

Rezerv Eriyişi Neden Olur?

Rezervlerin erimesinin birkaç temel nedeni bulunmaktadır:

1. Kur Müdahaleleri: Döviz kurunu suni olarak baskılamak amacıyla piyasaya sürekli döviz satılması, rezervlerin hızla tükenmesine yol açar. Özellikle seçim dönemlerinde bu yöntem sıkça tercih edilmiştir.

2. Cari Açık Finansmanı: Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde yüksek cari açık, rezervlerin dış ticaret açığını kapatmak için kullanılmasına neden olur.

3. Sıcak Para Çıkışı: Ekonomiye olan güvenin azalması, yabancı yatırımcıların çıkışını hızlandırır ve bu da Merkez Bankası’nın döviz satışıyla piyasayı dengelemesini zorunlu kılar.

4. Yüksek Borç Geri Ödemeleri: Dış borçların vadesi gelen taksitlerinin ödenmesi için rezervler kullanılır.

Tehlikeleri Neler?

1. Kur Şokları: Rezervler yeterli değilse, ani döviz talebi artışlarında Merkez Bankası piyasaya müdahale edemez ve döviz kuru kontrolden çıkabilir. Bu da ithalat fiyatlarını artırarak enflasyonu körükler.

2. Kredi Notu ve Güven: Uluslararası derecelendirme kuruluşları, rezerv seviyelerine büyük önem verir. Rezervlerin zayıf olması ülkenin kredi notunun düşmesine ve sermaye maliyetinin artmasına neden olur.

3. Yatırımcı Güveni: Rezerv zayıflığı, yatırımcıların ülkeye olan güvenini azaltır. Bu da doğrudan yatırımların yavaşlaması ve portföy çıkışlarının hızlanması anlamına gelir.

4. İthalat Krizi: Kritik ürünlerin (ilaç, enerji, teknoloji) ithalatı için gereken dövizin temininde sorun yaşanabilir. Bu durum üretim zincirlerini ve halkın temel ihtiyaçlara erişimini sekteye uğratabilir.

Ne Yapılmalı?

• Rezerv İnşası: Şeffaf ve rasyonel para politikaları ile döviz rezervleri yeniden güçlendirilmelidir.

• Kur Korumalı Programların Gözden Geçirilmesi: Kur riski kamuya yüklenmemeli, serbest piyasa dinamikleri devreye alınmalıdır.

• Yabancı Sermaye Çekimi: Hukukun üstünlüğü, öngörülebilirlik ve yapısal reformlar yatırımcı güvenini artırarak sermaye girişlerini destekler.

• Cari Açıkla Mücadele: Yerli üretim teşvik edilmeli ve enerji bağımlılığı azaltılmalıdır.

⸻

Sonuç olarak, Merkez Bankası rezervlerinin erimesi, ekonomik bağımsızlıktan fiyat istikrarına kadar birçok alanda ciddi tehditler doğurmaktadır. Rezerv yönetimi bir siyasi araç değil, teknik ve şeffaf biçimde yürütülmesi gereken bir zorunluluktur. Rezervler tükendiğinde, sadece döviz değil, ülke ekonomisine duyulan güven de hızla tükenir. Bu nedenle Türkiye’nin acilen rezervlerini kalıcı ve sürdürülebilir yöntemlerle yeniden inşa etmesi gerekmektedir.