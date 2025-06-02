Erk Acarer AKP’deki iç savaşa dikkat çekti! Tepişen yandaş filler kendi trollerini eziyor

İktidarın artık kendi trollerine bile tahammül edemediğini söyleyen gazeteci Erk Acarer, Cumhur İttifakı destekçisi Av. Burak Bekiroğlu’nun tutuklanması konusunda ilgi çekici yorumlarda bulundu. YouTube kanalında konuşan Acarer, “Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un bir kardeşi var Yahya Tunç. Cumhur İttifakı trolü Burak Bekiroğlu onun hakkında sosyal medya paylaşımlarında bulundu. Bekiroğlu, Yahya Tunç'un 1453 baylock kaydı çıktığına değinerek paylaşımlarda bulunmuştu. İftira, kamu görevlilerine hakaret ve ayrıca halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlamasıyla tutuklama getirildi. Savcılık ayrıca Bekiroğlu'nun evinde de arama yapılmasına ve dijital materyallere el konulmasına karar verdi” dedi.

Acarer, “Bu paylaşımları görür görmez Yılmaz Tunç öfke nöbeti geçirdi ve bir an önce gözaltına alın ve hemen tutuklayın ifadesini kullandı Burak Bekiroğlu'na yönelik” diye konuştu. Acarer şunları söyledi:

Burak Bekiroğlu'nun doğruyu söylemesi gerçekten de onun gözü kara bir hukukçu olduğunu ya da adaleti savunduğunu göstermez. Çünkü burada başka bir şey var. Burak Bekiroğlu ne yaptı şimdiye kadar bunlara değinmek gerekiyor. Ağırlıklı olarak yargıdaki İstanbul grubu adına birçok operasyon çekti, birçok operasyonun içerisinde oldu. Burak Bekiroğlu, Sinan Ateş dosyasını da sulandırdı. Sinan Ateş dosyasında kendilerini siper ettiler. Ayşe Ateş, ‘Bekiroğlu tarafından hedef gösterildim’ diyor. Burak Bekiroğlu, Bora Kaplan davasında suç örgütü ile birlikte çalışan yargı ve üst düzey kolluk güçlerini aklamak için gecesini gündüzüne katanlardan biri oldu. Aynı şekilde Bora Kaplan'a operasyon yapan polislerin de tutuklanması için elinden gelenin fazlasını yaptı. Ama Burak Bekiroğlu'nun diğer troller gibi bilinen troller gibi bir etkisi var. Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinde savcıya methiyeler düzmek, İmamoğlu'na mesnetsiz ithamlarda bulunmakla yetinmedi, avukat sıfatıyla da -yani bize göre troll- ayrı bir konu ama avukat sıfatıyla da az adrese teslim suç duyurularında bulunmadı.”

Acarer, “Burak Bekiroğlu'nun haklı olması sadece Yahya Tunç dosyasından haklı yapar, geri kalanı kariyer ve çanağa oynayan bir operasyon elemanı ve ekibi var.” deyip şöyle devam etti:

“Şimdi soru şu operasyon sırası diğer trollere de gelir mi?

Evet gelir, kuvvetle muhtemel bunun birkaç nedeni var. Klikler Savaşı'na kurban olabilirler. Burak Bekiroğlu'nun da olduğu gibi ama önemli bir nedeni de şu artık iktidar bile kendi trollerine tahammül edemiyor. Çünkü bunlar toplumsal öfkeyi arttırıp, nefreti körüklüyorlar. Zaman zaman da yalan yanlış bilgilerle bir çuval inciri berbat ettikleri de oluyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasından sonra avukat trolünün tutuklanması bunların en büyük örneği ve işareti. Şimdi Türkiye'de şu oluyor artık; filler tepişirken sadece toplumun suçsuz bireyleri ezilmiyor, sadece iftiralar üzerinden bir hukuki operasyon yapılmıyor, sadece çimenler değil, troller bile eziliyor. Memnun olun bu Türkiye sizin eseriniz, şikayet etmeye de hakkınız yok.”