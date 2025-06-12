Erk Acarer fena patladı: Saray’ın bekçi köpeği değil halkın çoban köpeği olurum

Halen firari olarak Almanya’da yaşamak zorunda kalan Erk Acarer, YouTube kanalından ”Kamuoyuna” başlığı altında yaptığı açıklamada, “Her taraftan memleketi satmayı kafalarına koymuş adamların acizliğiyle karşı karşıyayız” diyerek Türkiye’deki hesaplarına erişim engele getirilmesine tepki gösterdi.

“Milyonlar harcadıkları sözde televizyonlarına, gazetelerine, gazetecilerine karşı bir başımıza bütün algıları çökertiyoruz” diyen Erk Acarer şöyle konuştu:

“Şunun bilinmesini isterim; çalıştığım tüm mecralardan kovdurdular, saldırılar, organize edip canıma kastettiler. Trolleri, sözde gazetecileri aileme küfrettirdiler. Hayatı boyunca tüm dinci yapılanmaların ipliğini pazara çıkaran, diyalektiğe inanmış şahsıma ‘parapul ilişkileri, alengirli işleri var’ diyemedikleri için FETÖ'cü ajan, hain gibi ipe sapa gelmez yakıştırmalarda bulundular.

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Hatta Süleymancı diyebilecek kadar akıllarını yitirdiler. Sizler yaladığı kemiği dinle, bayrakla, vatanla, iftiralarla örtmeye çalışan soysuzlarsınız.

Açık konuşayım; yurdumuzu ve halkımızı sizler gibi haysiyetsizlerden korumak da bizim temel görevimizdir, asla vazgeçmeyiz. Zira saray kapısında bekçi köpeği değil, halkın yanında çoban köpeği olmayı tercih ederiz. Ne yaparsanız yapın bildiğimizi okumaktan, ipliğinizi pazara çıkarmaktan, gündemi sarsmaktan alıkoyamayacaksınız. Ali Şeriati’nin söylediği gibi ‘Ben sizi rahatsız etmeye geldim.’ Sokrates'in çağlar öncesinden seslendiği gibi ‘Ben sizin at sineğinizim.” Bizdeki bu inat kimsenin başa çıkabileceği türden değil.”