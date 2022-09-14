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  • Beykoz’daki evine yapılan saldırının ardından... Erk Acarer’den flaş iddia: Sedat Peker'in akrabası Metin Süs Florya'da

Beykoz’daki evine yapılan saldırının ardından... Erk Acarer’den flaş iddia: Sedat Peker'in akrabası Metin Süs Florya'da vuruldu

Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker'in Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırının ardından, Florya'da Peker'in akrabası Metin Süs'ün Florya'da vurulduğunu öne sürdü. Acarer, olayların ardından "Tesadüf mü yoksa birbirine bağlı olaylar zinciri mi başladı?" diye sordu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 23:54
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Erk Acarer’den flaş iddia: Sedat Peker'in akrabası Metin Süs Florya'da vuruldu

Beykoz’daki evine yapılan saldırının ardından... Erk Acarer’den flaş iddia: Sedat Peker'in akrabası Metin Süs Florya'da vuruldu
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Suç örgütü liderliğinden yargılanan Sedat Peker'in, Beykoz'daki evine silahlı saldırı düzenlenmiş ve evdeki görevli Yılmaz Günay vurulurken şüpheli Ö.Ş. gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle aranan S.P.'nin elebaşılığını yaptığı örgütün üyelerinden Ö.Ş.'nin daha önceden tanıdığı diğer örgüt üyesi Y.G. isimli şahsı alacak verecek meselesi yüzünden vurduğu tespit edilmiş, örgüt üyesi Ö.Ş. Sancaktepe'de olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sedat Peker'in basın danışmanı olduğu öne sürülen Emre Olur, Emniyet'in ifade ettiği gibi saldırının alacak verecek meselesi olmadığını, tarafların birbirini tanımadığını belirtti.

Gazeteci Erk Acarer, kamuoyunda oluşan kuşkuların giderilmesi için HTS kayıtlarının yayınlanması gerektiğini söyledi.

Acarer, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Emniyetin; açıklamada kamuoyunu tatmin için 2 kişi arasında geçen irtibatı bilgiye dökmesi gerekir. Bunun için Peker’in hep söz ettiği HTS ya da baz istasyonları kayıtları gereklidir. Aksi halde kamuoyu, “Ne gizliyorsunuz ve ne organize ediyorsunuz?” diye sormaya devam eder."

Öte yandan Acarer, Sedat Peker'in akrabası, "Kıbrıslı Halil Falyalı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul’da gözaltına alınan Metin Süs’ün" Florya’da bir silahlı saldırıda vurulduğunu da öne sürdü. Acarer, yaşanan olaylarla ilgili, "Tesadüf mü yoksa birbirine bağlı olaylar zinciri mi başladı?" diye sordu.

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Mükremin
15.09.2022 00:20
Ülkeyi çeteler yönetiyor.  
 
Atillahan
15.09.2022 00:02
burasi karisacak vaziyet alin!  
 
Vatandaş
15.09.2022 00:02
Mafya savaşları başladı.  
 
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