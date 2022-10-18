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Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur

Gazeteci Erk Acarer, BAE’de dijital tecrit uygulanan suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında önemli bir iddiada bulundu. Acarer, "Sedat Peker'in yapacağı paylaşım, Erdoğan'la ilgili ve iktidarının ilk yıllarından başlayan çok sert bir mesele olur." dedi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 00:10
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Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur

Erk Acarer'den flaş ‘Sedat Peker’ iddiası: Yapacağı paylaşım Erdoğan'la ilgili olur
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Suç örgütü lideri Sedat Peker, son yaptığı paylaşımlarda eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski THK Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban etrafında dönen rüşvet sarmalına ilişkin bir dizi iddiada bulunmuştu.

Tartışmalar sonrasında Peker'in basın danışmanı olduğu öne sürülen Emre Olur, Türkiye'ye getirilerek tutuklanmıştı.

Yaşananların ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital tecrit uygulanan Peker sessizliğe bürünmüştü.

“YAPACAĞI PAYLAŞIM ERDOĞAN'LA İLGİLİ OLUR”

Gazeteci Canan Kaya’nın YouTube programına konuk olan gazeteci Erk Acarer, Peker hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Peker’in daha önce yaptığı paylaşımlarında Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimleri işaret ettiğini hatırlaran Acarer, “Sedat Peker'in yapacağı paylaşım, Erdoğan'la ilgili ve iktidarının ilk yıllarından başlayan çok sert bir mesele olur.” diye konuştu.

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