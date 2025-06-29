Erkan Avcı yeni projesi için imaj değiştirdi! Paylaşımına beğeni yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erkan Avcı yeni projesi için imaj değiştirdi! Paylaşımına beğeni yağdı

Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar'ın final kararının ardından Sadi Hüdayi karakterine hayat veren Erkan Avcı’nın imaj değişikliği sosyal medyada gündem oldu

Now TV ekranlarının sevilen dizisi kızıl goncalar da canlandırdığı Sadi Hudayi karakteri ile geniş bir hayran kütlesine ulaşan Erkan Avcı dizinin final kararı vermesinin ardından imaj değişikliğine gitti


Ekranda uzun sakallarıyla hafızalara kazınan oyuncu Tabii platformunda yayınlanacak olan yeni dizisi Yankı için sakallarını kestirdi ve protez saç taktırdı. İmajındaki değişikliği sosyal medyada paylaşan Erkan Avcı’nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun yeni görünümü beğeni topladı.

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