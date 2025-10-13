Kızılay'ı protesto ettikleri için yargılanan Türkiye İşçi Partililer hakkında beraat kararı geldi.

İstanbul Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen kararın ardından adliye önünde bir açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baş, "Buradaki insanlar beraat etti diye bu dava bitti mi? O hırsızlar ne olacak? O, aldıkları görevi, sorumluluğu kendi kişisel menfaatleri için, iktidarın eşi dostu yandaşı için, bir avuç para babası için kullananlar ne olacak?... Kerem Kınık ne olacak? Kızılay yöneticileri ne olacak?

Onları oraya atayanlar ne olacak? Bu haksızlık bu adaletsizlik devam ettiği sürece bizim davamız asla bitmeyecek" ifadelerini kullandı.