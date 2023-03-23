Devlet Bahçeli'nin istifa ettiği Beşiktaş'ta Erkan Baş üye oldu

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Fenerbahçe taraftarının iktidara yönelik eleştiri olarak başlattığı 'Hükümet istifa' tezahüratlarına Beşiktaş taraftarı da katılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve birçok milletvekilleri bu olay sonrası Beşiktaş'ın kongre üyeliğinden istifa etmişti.

Diken’in haberine göre; Bahçeli’nin istifasından kısa bir süre sonra Erkan Baş, Beşiktaş’ta kongre üyesi oldu.

Baş’ın üyeliğinin Bahçeli’nin istifasıyla ilgisi olmadığı, üyeliğin genel başkanın bir süredir aklında olduğu belirtildi.

ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Almanya‘nın Berlin kentinde doğmuştur. Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aile olan anne babası Almanya’ya çalışmaya giden işçilerdendi. Alibeyköy’de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul‘da okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi bölümünü bitirdi. Aynı alanda yüksek lisans çalışması yaptı.

Üniversite sonrasında “Bilim Tarihi Araştırmaları” dergisi Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Aynı yıllarda bir süre İstanbul Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü’nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştı. Üniversitede yemekhanenin özelleştirilmesine karşı yapılan eylemin ardından uzaklaştırma cezası aldı ve akademisyenlik hayatı da böylece yarıda kaldı.

Genç yaşta Sosyalist İktidar Partisi (SİP) üyesi oldu. Bu partide ve devamında kurulan Türkiye Komünist Partisi'nde (TKP) çeşitli sorumluluklar üstlendi. Baş şu anda Türkiye İşçi Partisi Kurucular Kurulu Üyesi görevinde bulunuyor.

2018 Genel Seçimler HDP (Halkların Demokratik Partisi) İstanbul Milletvekili seçildi. Daha sonra istifa ederek TİP'e geçti.