Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "1. Emekliler Kurultayı"nın açılış konuşmasında, "Emeklilerin yük olarak görüldüğü bu düzeni reddediyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Biz bu memlekette yük değiliz. Bugün onların bütün serveti, bizden çaldıklarının üzerine kuruludur. Hakkımız olanı almak için bugün burada bir aradayız" dedi.

TİP, bugün İstanbul'da "1. Emekliler Kurultayı" düzenliyor. Kurultayın açılışında konuşan Genel Başkan Erkan Baş, kurultay için emek verenlere teşekkür etti. Emeklilerin haklarını güçlendirmek için çalışma yapacaklarını dile getiren Baş, tartışmanın sonucu ne olursa olsun ortaya bir irade koyacaklarını söyledi. İktidarın emeklileri yok sayan anlayışına karşı en güçlü karşı duruşu ortaya koyacaklarını belirten Baş, bundan sonra bu birlikteliği güçlendirmenin yolalrını arayacaklarını söyledi.

"BU BİR TESADÜF DEĞİL"

Türkiye’deki milyonlarca emeklinin kötü şartlarda yaşamaya mahkum edildiğine dikkati çeken Baş, iktidarın emeklileri, emekçileri hedef tahtasına yerleştirdiğini, yıkımın sonuçlarını bu kesimlere atmaya karar verdiğini belirtti. İktidarın emeklileri “yük” olarak gördüğünü sözlerine ekleyen Baş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Ülkemizde insanlar çok uzun yaşıyor o yüzden emekli maaşı düşük olmak zorunda” sözlerini, “Siz yaşamayın, olduğunca erkenden bu dünyayı terk edin, sizden kurtulalım” şeklinde değerlendirdi.

İktidarın, sistematik biçimde yük olarak gördüğü emeklileri yok etmek için çalıştığını belirten Baş, “Bu bir tesadüf değil, bilerek, isteyerek, planlayarak hayata geçirdikleri programın sonucu” diye konuştu.

Her gün “en düşük emekli maaşı” alan emeklinin sayısının arttığını, Türkiye’deki azgın azınlığın yüzde 1’ine bile denk gelmediğini, yaratılan zenginliğin bir avuç sermayedara aktarıldığını söyleyen Baş, şöyle devam etti:

"Emeklilerin yük olarak görüldüğü bu düzeni reddediyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Biz bu memlekette yük değiliz. Bugün onların bütün serveti, bizden çaldıklarının üzerine kuruludur. Hakkımız olanı almak için bugün burada bir aradayız. Recep Tayyip Erdoğan veya onun Çalışma Bakanı çıkıyor, ‘Biz emeklilere bunu verdik’ diyor. Ne veriyorsun sen, sadaka mı istiyoruz senden? Biz sadece alın terimizi dökmedik, yeri geldi kanımızı döktük, canımızı verdik. Bugün memlekette ‘emeklilik’ diye bir hak var bu bizim alın terimizin bir ürünü. Biz sanki avcumuzu açmışız onlardan bir şey bekliyoruz muamelesi yapıyorlar. Beyefendilerin de gönlü çok bol, babasının tarlasını satıp getirip maaş olarak vermiş gibi anlatıyor. Biliyoruz ki yıllardır sistematik bir şekilde emeklinin hakkı gasp ediliyor. Bunun bir numaralı faili de Saray Rejimi’dir. Buna karşı etkin bir biçimde mücadele etmemiz gerekiyor.

Türkiye, 1980 sonrası işçi sınıfının en deneyimli kadrolarıdır. O yüzden bir yandan emeklilerin hak mücadelesini vereceğiz, emekli cephesi yaratacağız ama aynı zamanda bunun Türkiye’deki emek mücadelesinin bir parçası olduğunu bilerek, Türkiye işçi sınıfının iktidar mücadelesini güçlendiren bir mücadelede üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Bugünkü kurultayın her iki açıdan da öenmli kararlar alacağına inanıyorum.”