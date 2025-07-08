Erkan Baş'tan Özgür Özel'e dayanışma ziyareti

Kaynak: ANKA
Erkan Baş'tan Özgür Özel'e dayanışma ziyareti

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Baş ve TİP Sözcüsü Kadıgil, belediyelere düzenlenen operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret ederek dayanışma duygularını iletti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, belediyelere düzenlenen operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret ederek dayanışma duygularını iletti.

Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine yönelik düzenlenen operasyonlar dolayısıyla TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, CHP'ye destek ziyaretinde bulundu. CHP Lideri Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret eden Baş ve Kadıgil, görüşmede Özel'e dayanışma duygularını iletti. Görüşmede CHP Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Özel'e eşlik etti.

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Erkan Baş'tan Özgür Özel'e dayanışma ziyareti
Erkan Baş'tan Özgür Özel'e dayanışma ziyareti