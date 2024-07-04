Erkan Baş'tan Süleyman Soylu'yu köşeye sıkıştıracak açıklama

Türkiye İşçi Partisi (TİP) lideri Erkan Baş, TBMM’deki basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler ile 4 yıl önce Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçileri anarak başlayan Baş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SOYLU'YA VERGİ TEPKİSİ

AKP hükümetine de sert eleştirilerde bulunan Baş, vergi sistemine tepki gösterdi. Birçok siyasi ismin vergi kaçırdığını öne süren Baş, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun oğlu Levent Soylu'nun 2021'de Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yüzde 4 bin 900 büyüdüğü halde hiç vergi ödemediğini söyledi.

Baş ayrıca, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şirketine 220 milyon TL'den fazla teşvik verildiğini de aktardı.

İKTİDARIN VERGİ SİSTEMİNE ELEŞTİRİLER

Özel hastanelerin de vergiden muaf tutulduğunu aktaran Baş, “Kimse keyiften hasta olmaz. Siz halkın zorunlu ihtiyacı üzerinden, hastalığı üzerinden; devlet olarak görevinizi yapmadığınız için özel hastaneye gitmek zorunda kalan vatandaştan para kazanıyorsunuz, sonra bir de vergiden kaçınıyorsunuz” diye konuştu.

“Ford-Otosan, 2023 yılında binde 4 vergi ödemiş” ifadesini kullanan Erkan Baş, “Arçelik yüzde 1.6, Otokar yüzde 2.7, Tüpraş yüzde 12... 250 milyon dolar ciro yapıp 47 ülkeye çikolata ihraç eden bir şirket sizce ne kadar vergi ödemiştir? 40 bin lira” diyerek duruma tepki gösterdi.

Osmangazi Köprüsü'nden gelir elde eden şirketin vergilerini ödemediğini ifade eden Baş, “290 TL'ye geçiyorsunuz, yüzde 8 KDV... Devlet bizlerden topladığı paradan geçiş başına 35 dolar + yüzde 8 KDV ödüyor... Farkı da biz ödüyoruz ama orada para kazanan şirket vergisini ödemiyor. Oradan geçen yurttaş vergi ödüyor, devlet vergi ödüyor” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN SORU

Yurt dışına çıkan insanlardan vergi alındığını ifade eden Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 tane jetinden vergi alınmadığını belirterek, “Jet yakıtlarından vergi alıyor musunuz?” diye sordu.

"GARSONUN BAHŞİSİNDEN VERGİ ALMAK İSTİYORLAR"

Çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini savunan Baş, “Türkiye'de böyle bir sistem yok, aksine lokantadaki garsonun bahşişinden vergi almayı düşünen bir akıl var” dedi.