Erkan Baş'tan Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına "Saray hukuku ile bu ülke teslim alınamayacak" sözler ile tepki gösterdi.

Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece siyasetçiler değil, halktan ve hukuktan yana gazetecilik yapan dostlarımız da Saray’ın hedefi! Geçtiğimiz aylarda gözaltına alınıp serbest bırakılan, bugünse belediye başkanlarına destek paylaşımı yaptığı için tekrardan gözaltına alınan Timur Soykan derhal serbest bırakılmalıdır. Saray hukuku ile bu ülke teslim alınamayacak. Son nefesimize kadar direneceğiz!" ifadesini kullandı.