Erkan Er: Ülkenin gerçek gündemi mutfaktaki yangın

Fatih Karaman/Tokat

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Araştırma Birimi KAMU-AR’ın Nisan 2025 dönemi için yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının, durumun vahametini çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek, “Yüksek enflasyon ve derin ekonomik kriz açlık ve yoksulluğu tetikliyor. KAMU-AR tarafından yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı, Nisan ayında bir önceki aya göre 452 lira daha yükselerek 26 bin 178 liraya ulaştı” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er açıklamasında yoksulluk sınırının da Nisan ayında 1.182 liralık artışla 79 bin 413 liraya çıktığını ifade etti. Başkan Er, “KAMU-AR’ın araştırmasında mevcut asgari ücretin, yoksulluk sınırının üçte birini dahi karşılamaktan uzak bir seviyede bulunduğu görülmekte. Emeklilerimizin durumu zaten ortada. Hükümet bir an evvel suni gündemleri bir kenara bırakıp ülkenin gerçek gündemi olan ekonomiyi düzeltmek için çaba sarf etmelidir.” diye konuştu.