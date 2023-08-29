Erkan ne demek? Erkan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Erkan da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Erkan ne demek? Erkan isminin anlamı nedir?

Erkan ne demek? Erkan isminin anlamı nedir?

Erkan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Erkan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Erkan ne demek? Erkan isminin anlamı nedir?

ERKAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Erkan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler

- Yol, yöntem

- General veya amiral aşamasındaki askerler

ERKAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Erkan, Arapça dil köküne mensup bir kelimedir. Ancak anlam bakımından ya da doğrudan Kur'an-ı Kerim içerisinde yer almamaktadır.

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