Erkan Petekkaya ödül törenine oğlu ile birlikte katıldı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erkan Petekkaya ödül törenine oğlu ile birlikte katıldı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Teşkilat dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak katılan ve 'Ejder Tangöz' karakterine hayat veren Erkan Petekkaya ödül törenine oğlu Cano ile birlikte katıldı. Petekkaya'nın oğlunu görenler dönüp bir daha baktı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Benim Hala Umudum Var, Paramparça, Gel Dese Aşk, O Kız ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ödül törenine oğlu ile birlikte katıldı.

OĞLUYLA GÜNDEM OLDU

Başarılı oyunculuğu, samimi tavırları ve kendine has tarzı ile adından söz ettirmeyi başaran Erkan Petekkaya şimdi de oğlu Cano'yla gündem oldu.

p.webp

Müzik On Air Ödülleri’ne oğlu Cano ile birlikte katılan Erkan Petekkaya gecede dikkat çeken isimlerden biri oldu. Erkan Petekkaya'nın boyuna ulaşan oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Erkan Petekkaya ile Didem Petekkaya'nın oğulları Cano Petekkaya eğitimini İngiltere’de devam ettiriyor ve genel olarak kameralardan uzak durmayı tercih ediyor.

pl.webp

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Cano Petekkaya için sosyal medyada; 'aynı annesi', 'annesine çok benziyor', 'boyuna gelmiş', 'maşallah çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.

Son Haberler
Otomobil dere yatağına yuvarlandı!
Otomobil dere yatağına yuvarlandı!
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 3. etabı başladı
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 3. etabı başladı
Bakan Göktaş duyurdu: İlk ödemeler Anneler Günü’nde! 287 bin başvuru
287 bin aile doğum yardımı için başvurdu!
Diz ağrısına robotik çözüm! Yeni hayat bir adım ötede
Diz ağrısına robotik çözüm! Yeni hayat bir adım ötede
Kaçak tarihi eser kazısına operasyon!
Kaçak tarihi eser kazısına operasyon!