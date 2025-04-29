Erkan Petekkaya ödül törenine oğlu ile birlikte katıldı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Benim Hala Umudum Var, Paramparça, Gel Dese Aşk, O Kız ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ödül törenine oğlu ile birlikte katıldı.

OĞLUYLA GÜNDEM OLDU

Başarılı oyunculuğu, samimi tavırları ve kendine has tarzı ile adından söz ettirmeyi başaran Erkan Petekkaya şimdi de oğlu Cano'yla gündem oldu.

Müzik On Air Ödülleri’ne oğlu Cano ile birlikte katılan Erkan Petekkaya gecede dikkat çeken isimlerden biri oldu. Erkan Petekkaya'nın boyuna ulaşan oğlunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Erkan Petekkaya ile Didem Petekkaya'nın oğulları Cano Petekkaya eğitimini İngiltere’de devam ettiriyor ve genel olarak kameralardan uzak durmayı tercih ediyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Cano Petekkaya için sosyal medyada; 'aynı annesi', 'annesine çok benziyor', 'boyuna gelmiş', 'maşallah çok yakışıklı' gibi yorumlar yapıldı.