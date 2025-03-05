Erkan Sözeri "3 puan ayağımıza kadar geldi"

Kaynak: İHA
Erkan Sözeri "3 puan ayağımıza kadar geldi"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 2-2 sona eren Esenler Erokspor müsabakasının ardından konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı.

"3 PUAN AYAĞIMIZA KADAR GELDİ"

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Trajik bir son oldu. 3 puan ayağımıza kadar geldi. Skor 1-1'ken rakip önemli bir hata yaptı, 2-1 öne geçtik. Uzatmalarda bir paylaşım hatası yaptık. İki tane korner, birisi penaltı oldu, birinde gol yedik. Duran toplara çalışıyoruz ama maalesef hata yapıyoruz. Çok üzgünüz. 3 puanla bitirip çok güzel hedefler peşinde koşmak hedefimizdi. Güzel hayaller var. Buradan alacağımız 3 puan çok kıymetli olacaktı ama olmadı. Devam edeceğiz, yapacak bir şey yok. Hatalardan ders alacağız" diye konuştu.

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