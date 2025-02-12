Erkan Sözeri'den oyuncularına övgü

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Adanaspor'u 3-0 skorla mağlup etti.

Maçın ardından Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, hafta içinde Adanaspor için özel çalıştıklarını belirterek, "Bizim açımızdan güzel bir galibiyet oldu. Maçtan önce Adanaspor'un kaliteli bir kadro olduğunu, özellikle devre arasında yatırım yaptığını, oyuncu transferleriyle dikkat çeken bir takımdı. Geçen haftada Manisa'yı yenmişlerdi. Dikkat etmemiz gerekirdi, çok oyun disipline sadık kalmamız gerekirdi. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman oyuncularım gerçekten oyun disiplinine sadık kaldı. Oyun içi organizasyonları güzel yaptılar, güzel goller attık.

"OYUN DİSİPLİNİNE SARIK KALDIK"

Oyunun hemen hemen tamamında belki bir, iki tane pozisyon dışında çok pozisyon vermedik. Bu oyun disipline sadık kalmamızın en büyük etkeniydi. Buraya gelen Keçiörengücü taraftarlarımıza, güzel bir maç izlettiğimiz kanısındayım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aslında biz mağlup olduğumuz birkaç tane maçta yine aynı oyunları sergiledik ama sonucunu alamamıştık. Bireysel hatalardan dolayı. Şimdi bireysel hatalarda neredeyse sıfıra yakına indirdik. O yüzden de mutluyuz" şeklinde konuştu.