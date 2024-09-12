Erkan Tan A Haber’den istifa etti! Son Mehteri verdi

Ünlü sunucu, "Ver Mehter’i" talimatı vererek stüdyoda Mehter Marşı’nın çaldırılmasıyla dikkat çekti ve ardından istifasını açıkladı. Tan, “Çok sevsen bile bırakıp gitmek, hayatın cilvesi” sözleriyle veda etti.

Televizyon ekranlarında sık sık AKP karşıtı siyasetçilere ve gazetecilere yönelik sert eleştirilerde bulunan Tan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" şeklinde hitap ettiği için 2 aylık bir izin almıştı. Sonunda, A Haber'deki görevini sonlandırma kararı aldı.

Erkan Tan’ın istifasını duyurduğu açıklaması şu şekilde oldu: “Burada A Haber'de saat dokuzu gösterdiğinde artık biz yok olacağız. Yayını arkadaşlarımıza devrediyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah’a emanet olunuz. Dokuz yıl boyunca her sabah sizlere böyle veda ettik. A Haber’i evladım gibi sevdim; ailem, canım, ciğerim, ruhum olan A Haber televizyonundan ayrılma zamanı geldi ve istifa ettim. Bu, hayatın bir cilvesi. A Haber mensuplarına haklarınızı helal ediniz. Hepinize yüce Allah’tan sağlıklı ve başarılı ömürler diliyorum. A Haber’i ve sizleri Allah’a emanet ediyorum. Gelecekteki safımız, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı olacaktır. Dualarımız ve sevgimiz belli, ‘VER MEHTERİ!’ İnna Lillahi ve İnna İleyhi Raciûn; sahibimiz olan Allah, ne yaparsa güzeldir” şeklinde konuştu.