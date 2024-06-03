Erkan Yolaç'ın eşi 18 gün sonra hayatını kaybetti

'Evet-Hayır' yarışmasıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta 89 yaşındayken hayata veda etmişti. Usta sunucunun vefatından 18 gün sonra bir acı haber daha geldi. Yolaç'ın 48 yıllık hayat arkadaşı Asuman Tuğberk Yolaç, hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk Yolaç'ın eşinin kaybından sonra kanserinin ilerlediği ortaya çıktı.

72 yaşındaki Yolaç’ın kanserinin akciğerlerine metastaz yaptığı ve bu nedenle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk, 1976 yılında Erkan Yolaç ile evlendi. Çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu.

ASUMAN TUĞBERK YOLAÇ KİMDİR?

30 Kasım 1951'de İzmit'te doğan Asuman Tuğberk Yolaç, 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Ardından mankenlik ve kadın giyim üzerine modacılık kariyerine devam etti. 1976'da evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç A.Ş.'yi kurdu. Aynı zamanda Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi.