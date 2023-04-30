Erkeğe Güven Olmaz EGO final mi yapıyor? Bu akşam EGO var mı?

Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuğun paylaştığı EGO dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi izleyicisi EGO’nun bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki, Bu akşam EGO var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?

BU AKŞAM ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO VAR MI?

İzleyici EGO dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisinin 11. yeni bölümü bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

EGO 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fox TV ekranlarında saat 20:00’da yayınlanacak olan Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisinin 11. Bölüm fragmanı yayınlandı.

EGO FİNAL Mİ YAPIYOR?

Fox Tv'nin final kararı aldığı diziler, yaz sezonu yaklaşırken ekrana veda edecek. Kanalın pazar akşamı yayınlanan dizisi 'EGO' için Fox final kararı verildi.

Erkeğe Güven Olmaz EGO'nun 13. bölümde final yapması bekleniyor.