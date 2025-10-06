Erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulmuştu! Mutlu Kaya 10 yıl sonra ilk kez sahneye çıktı

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, 2015 yılında erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Uzun süre yaşam mücadelesi veren Kaya, yürümek için fizik tedaviye başlamıştı. Bu süreçte ablasını kaybeden Kaya, yılmadan fizik tedavilerine evde devam etti. Mutlu Kaya, geçtiğimiz günlerde destek almadan ayakta durmayı başardı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE SAHNEYE ÇIKTI!

Kaya, 10 yıl sonra 'Sahra' filminin galasında tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp sevenleri ile buluştu. Galada ablası Songül Kaya ile birlikte düet yapan Mutlu Kaya’yı dinleyiciler alkış yağmuruna tuttu.

Mutlu Kaya ilk adımlarını attı! Erkek arkadaşı tarafından başından vurulmuştu

"10 YIL BOYUNCA HEP MÜCADELE ETTİM"

Mutlu Kaya, ''Evet, yıllar sonra sahneye çıktım. Çok güzeldi, çok duygulandım, mutlu oldum, heyecanlandım. Ağlayacaktım neredeyse, tuttum kendimi. Duygularımı tarif edemiyorum. Çok güzeldi. 10 yıldır bugünü hayal ediyordum. Bugün az da olsa başarabildim. 10 yıldır mücadele ediyordum. Spor yapıyordum. İyileşmek için çabalıyordum. Henüz tam olarak iyileşemedim ama artık eskisi gibi olmasa da şarkı söyleyebiliyorum. 10 yıl boyunca hep mücadele ettim. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğim. Daha iyi yerlere gelmek için, daha iyi şarkı söyleyebilmek için. Ve ben yine söylüyorum gelecek günler çok daha güzel olacak. Teklif gelirse inşallah değerlendireceğim’’ ifadelerini kullandı.