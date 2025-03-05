Erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğramıştı! Mutlu Kaya'dan üzen haber geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğramıştı! Mutlu Kaya'dan üzen haber geldi

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi gören Mutlu Kaya'dan üzen haber geldi. Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, ablası kız kardeşi için dua istedi.

Erkek arkadaşı tarafından uğradığı silahlı saldırıda konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Mutlu Kaya uzun süre fizik tedavi görmüştü. Ağır tedavilerin ardından hastaneden taburcu olan Mutlu Kaya yeni hayatına merhaba demişti.

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BAŞARDIM DİYEREK HAYKIRMIŞTI

Yatağa bağlı kalan Mutlu Kaya, yaşama sevincini hiç kaybetmemiş ve büyük bir azimle iyileşmişti. Geçtiğimiz aylarda avazı çıktığı kadar bağırdığı bir video çeken Kaya 'başardım' diyerek haykırmıştı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Mutlu Kaya'dan üzen haber geldi. Kaya'nın Instagram hesabından yapılan yeni paylaşımda Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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ABLASI DUA İSTEDİ

Yayınlanan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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