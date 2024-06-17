Erkek arkadaşı tarafından vahşice bıçaklandı

Edinilen bilgilere göre, Erdek ilçesinde meydana gelen olayda, Hazal A. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman D., Hazal A.'yı boynundan ve karnından bıçakladı.

Saldırı sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hazal A.'yı önce Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ardından Balıkesir Şehir Hastanesine sevk etti. Yaralı Hazal A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçmaya çalışan Süleyman D., vatandaşlar tarafından engellendi ve polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli Süleyman D. hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor ve yetkililer olayın detaylarını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu trajik olay, toplumda kadına yönelik şiddetin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.