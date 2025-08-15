Erkek arkadaşından kaçtı kendini köprüden atmak istedi

Olay, Çerdiğin Mahallesi Küçük Bölcek Köprüsü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Betül K. ve erkek arkadaşı Enes S., yol kenarına park ettikleri 68 AR 878 plakalı aracın içinde münakaşaya başladı. Genç sevgililerin tartışması büyüyünce Betül K. olay yerinden uzaklaşmak istedi.

Alkollü olan Enes S. ise, kız arkadaşının ayrılmasını engellemeye çalıştı. Araçtan inip çığlıklar atarak kaçan genç kadının peşine düşen erkek arkadaşı, köprüde kız arkadaşını yakaladı. Betül K. kurtulamayacağını anlayınca öfkesine hakim olamayıp demir korkuluğa bacağını atıp köprüden atlamak istedi. Genç kadın erkek arkadaşından kurtulmak için köprüden karşıya geçerken, Enes S. yine kadını zorla tutmak istedi.

Çığlık seslerini işiten mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çığlık sesini duyan alkollü bir vatandaş genç kadına yardımcı olmak isteyince ise ortalık tamamen karıştı. Betül K., bu kez yardıma ihtiyacı olmadığını ifade ederek, Enes'in eşi olduğunu söyledi. Buna ikna olmayan Engin isimli sarhoş şahıs, kadını yalnız bırakmak istemedi. Bu sırada olay yerine polis ve bekçiler ulaştı. Birbirlerine saldıran Enes S. ile Engin isimli kişiyi bekçi ve polis memurları tutarak engelledi.

Kavganın ardından Enes S. tekrar kız arkadaşının yanına giderken, Betül K. erkek arkadaşını araca bindirmeye uğraştı. Otomobile binmeyen Enes S.'yi tokatlayıp hakaret eden genç kadın erkek arkadaşını zorla araca götürüp bindirirken, polis ekipleri şahısların kimlikleri üzerinden sorgulama yaptı. Enes S. kız arkadaşının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Erkek arkadaşıyla gitmeyi reddeden Betül K. ise, polis ekiplerince ailesine teslim edilmek üzere koruma altına alındı. Polis aracına bindirilen genç kadına "Aşkım" diyerek yaklaşan Enes S., polis memurlarının müdahalesiyle uzaklaştırıldı.