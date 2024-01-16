Erkek arkadaşının evini basıp mahalleyi birbirine kattı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi’nde erkek arkadaşıyla tartışan kadın alkolün de etkisiyle erkek arkadaşının evini basıp bağırmaya başladı.
Olay üzerine mahalleli polis ekiplerine ihbarda bulundu.
Mahallede bağırıp erkek arkadaşının ailesiyle yaşadığı evin camlarını tekmeleyen kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini mahalleliyi adeta çileden çıkarttı.
Alkollü kadın, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sakinleştirilerek gözaltına alındı.
Kadının eski sevgilisinin ev hapsinde olduğu öğrenildi.