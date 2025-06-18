Erkek bebeklerde sinsi tehlike! Görünmez düşman

Erkek bebeklerde sıkça görülen ancak çoğu zaman fark edilmeyen bir sağlık sorunu, bilim dünyasının ve uzmanların dikkatini çekiyor: İnmemiş testis. Bu durum, anne karnında testislerin skrotuma (torbalara) inmemesiyle ortaya çıkıyor ve tedavi edilmediği takdirde kısırlık ile testis kanseri gibi ciddi sonuçlara yol açabildi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanlar, erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Ailelerin bu konuda bilinçlenmesi ve zamanında harekete geçmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Üroloji Uzmanları, inmemiş testisin erkek çocuklarda en sık rastlanan ürolojik problemlerden biri olduğunu belirterek, “Bu durum, anne karnındaki gelişim sürecinde testislerin normal pozisyonuna ulaşamaması sonucu ortaya çıkıyor. Eğer tedavi edilmezse, sperm üretimini olumsuz etkileyerek kısırlığa yol açabilir. Daha da önemlisi, testis kanseri riskini 4 ila 10 kat artırabilir” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası alanda yapılan çalışmalar, inmemiş testisin ciddiyetini gözler önüne serdi.

ABD’deki Mayo Clinic tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, inmemiş testis vakalarında testis kanseri riski normal popülasyona kıyasla 4-8 kat daha yüksek. Özellikle testisin karın içinde kaldığı durumlarda bu risk daha da artırdı.

Çalışmada, normalde her bin erkekten ikisinde görülen testis kanseri oranının, inmemiş testisli bireylerde dramatik bir şekilde yükseldiği belirtildi.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden Üroloji Profesörü Dr. David Neal, bu durumun erken çocukluk döneminde fark edilmesinin önemine dikkat çekerek, “İnmemiş testis, genellikle doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde kendiliğinden düzelebilir. Ancak 1 yaşına kadar inme gerçekleşmezse, cerrahi müdahale kaçınılmaz hale gelir. Erken müdahale, hem doğurganlık hem de kanser riski açısından kritik” dedi.

Ailelerin çocuklarında testislerden birinin torbada olmadığını fark etmeleri durumunda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalarını önerdi.

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ HAYAT KURTARIYOR

İnmemiş testis tedavisinde en etkili yöntem, orşiopeksi adı verilen cerrahi işlem. Bu operasyonda, kasık bölgesinden küçük bir kesiyle testis bulunarak skrotuma indiriliyor ve sabitlendi.

Uzmanlar, en geç 18. aya kadar tedaviye başlanmasının, sperm üretimi ve kanser riski açısından en iyi sonuçları verdiğini vurguladı.

Aileler, bebeklerinin bezini değiştirirken veya banyo yaptırırken testislerin yerinde olup olmadığını kontrol etmeli. Şüphelenilen durumlarda, fizik muayene ve gerekirse ultrason veya MR gibi görüntüleme yöntemleriyle tanı kesinleştirilebilir.

Özellikle ergenlik sonrası vakalarda testisin alınması gerekebileceğini, bu nedenle erken teşhisin önemini vurgulandı.

AİLELERE ÇAĞRI: FARKINDALIK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, inmemiş testisin ihmal edilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda hemfikir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre, erken teşhis ve tedaviyle bu riskler büyük ölçüde önlenebildi. Ancak farkındalık eksikliği, birçok ailenin bu durumu göz ardı etmesine neden oldu.

Dr. Neal, “Bu, sessizce ilerleyen bir tehlike. Aileler, çocuklarının sağlığı için proaktif olmalı ve düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemeli” dedi.

GÖRÜNMEYEN TEHLİKEYE KARŞI HAREKETE GEÇİN

İnmemiş testis, erkek bebeklerde sık görülen ancak kolayca gözden kaçabilen bir sağlık sorunu.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, erken teşhis ve tedavinin bu riskleri ortadan kaldırmada kilit rol oynadığını gösterdi.

Aileler, çocuklarının sağlığı için dikkatli olmalı ve şüphelenilen durumlarda vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurması önerildi.