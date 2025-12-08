Evrimsel biyolog Jenny Graves’un yaptığı açıklamaya göre, erkek cinsiyetini belirleyen Y kromozomunun atalarından gelen genlerin yüzde 97’si kayboldu. Araştırmacıya göre bu durum devam ederse birkaç milyon yıl içinde erkeklik kromozomu yok olacak.

Sciencealert’in aktardığına göre, evrimsel biyolog Graves’in tartışmalı bir hesaplaması Y kromozomunun ‘zamanının dolmak üzere’ olduğuna işaret etti.

Araştırmacıya göre, erkek cinsiyetini belirleyen kromozom son 300 yılda atalarının genlerinin yüzde 97’sini kaybetti. Graves’e göre birkaç milyon yıl içinde Y kromozomu tamamen yok olacak.

Araştırmacı “İnsanların 5 veya 6 milyon yıl sonra erkeklerin neslinin tükeneceğinden endişe etmesi beni şaşırtıyor. Sonuçta 0,1 milyon yıldır insanız ve önümüzdeki yüzyılı atlatabilirsek bile şanslıyız!” ifadelerini kullandı.

Bazı memeliler, balıklar ve kemirgenlerde ise cinsiyet belirleyici kromozom yok olsa bile türün üremesi devam etmiş. Y kromozomu olmayan üç tür köstebek faresi artık sadece X kromozomuna sahip. Y kromozomundaki cinsiyet belirleyici genlerin başka yerlere kaydığı ortaya çıktı. Y kromozomu rolü başka bir kromozoma aktarılırsa da belirgin bir fark olmadan erkek cinsi hala var olmaya devam edecek. Erkekler bu durumda da üreyebilecek.

Independent’ın haberine göre bu konuyla ilgili çalışan Japonya’daki Hokkaido Üniversitesi’nden araştırmacılar, üremeyle ilgili farklı bulgular buldu. Bilimsel dergi PNAS'ta 2020’de yapılan bir araştırma ise iki tür dikenli farenin Y kromozomlarını çoktan kaybettiğini fakat üremeye devam ettiğini belirtmişti.